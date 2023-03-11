Залужный обсудил с Милли ситуацию на поле боя и указал на ключевую потребность Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в субботу, 11 марта, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. С ним он обсудил ситуацию на фронте в Украине.

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Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. "Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", – написал он.

Отдельно стороны остановились на вопросе потребностей нашей страны. Украинское войско нуждается в большем количестве боеприпасов и техники, поставляемых западными партнерами.

Залужный также акцентировал на необходимости усиления системы противовоздушной обороны Украины, ведь именно ПВО защищает нашу инфраструктуру от атак страны-агрессора РФ.

"Благодарен Президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Залужный и Андрей Ермак обсудили ситуацию на фронте с американскими союзниками – Марком Милли и Джейком Салливаном. Основное внимание они уделили обороне Бахмута.

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