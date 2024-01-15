Залужный пригласил итальянского коллегу совместно поработать на пунктах управления и в бригадах ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В частности, они обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram. Он также поблагодарил итальянского коллегу за всестороннюю поддержку в борьбе с российской агрессией.

"Обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества и обмена опытом. Пригласил адмирала Драгоне посетить Украину и совместно поработать на пунктах управления и бригадах Вооруженных Сил Украины", – написал Залужный.

По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, во время разговора военные отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которую Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Залужный отметил, что военное командование Украины знает о планах России. Он делает все, чтобы адекватно реагировать на действия врага.

Кроме того, сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что войну с Россией невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. По его мнению, украинской армии для значительных успехов нужны инновационные военные технологии, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик.

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