История с фронта, или "Ребята, а чего нам не сказали"?

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Район нп Спирне. В серой зоне есть позиция, которая периодически переходит из рук в руки. Причем переходит достаточно любопытно. Наши заманивают туда под*ров, крошат, занимают позицию, а потом снова отходят и ждут следующей партии.

Далее текст на языке оригинала.

Місцеві під*ри про це знають і на штурм не ідуть. Тому на штурм посилають новоприбулих, які ще не в курсі розкладів.

Так от два тижні тому на ці сіру позицію вночі вирушила під*рська рота. На бодрому. Кучно!

Наш дрон побачив двіж і попередив оборонців. На зустріч під*рам підготували 5 снайперських пар, які почали методично, як на тренуванні працювати по цілях. Працювали грамотно. Снайпер трьохсотить, 4 під*ара беруть свого трьохсотого та починають виносити. І в цю кучну ціль прилітає наш FPV дрон.

Годину бою і все стихло. Після вийшли розвідоси та зачистили тих, хто ховався.

Підсумки бою – в під*рів мінус 65 двохсотими. В наших без втрат! Коли розвідоси шмонали орків – зняли з них кілька гвинтівок Мосіна з оптикою 40 року випуску. Сусіди не повірили, приїхали з командирами подивитися на чудо оружейної мислі.

Вже на ранок подзвонили обіжені артилеристи: "Хлопці, а чого нам не сказали? Ми ж як раз готувалися. А тепер в рапорті нас немає, і там тільки ваші".

Штош.

Батальйон НГУ Свобода вміє зустрічати ворога.