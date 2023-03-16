Заманивают на 'отдых' или 'лечение': Верещук рассказала об организованной Россией схеме похищения украинских детей

Российские военные преступники продолжают похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Захватчики прибегают, в том числе, к грубому обману людей и предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в России.

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После того, как враг вывозит детей в РФ, родители также вынуждены ехать на территорию страны-агрессора в поисках своего ребенка. Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, некоторые доверчивые родители на временно оккупированных территориях даже дают захватчикам письменное согласие на вывоз своих детей в РФ. После этого связь с несовершеннолетними зачастую теряется, и люди не могут найти своих детей. Верещук добавила, что некоторым жителям временно оккупированных территорий приходится ехать в Россию за детьми, но потом они не могут оттуда выехать.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что легенда россиян о якобы "отдыхе" и "санаторным лечении" детей в РФ выглядит абсурдно. Поэтому Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий не доверять врагу и не отпускать своих детей с захватчиками в страну-агрессор.

"Вот представьте, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит фашист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдная и невозможная, скажете вы. Но именно так поступают россияне. Поэтому призываю наших граждан на ВОТ не быть доверчивыми. Не отпускайте детей ни на какой отдых в Россию", – сказала Верещук.

Также в Минреинтеграции обратились к жителям временно оккупированных территорий с просьбой ни в коем случае не подписывать никаких разрешений или других документов относительно детей по просьбе оккупантов.

Напомним, депортированные в Россию жители временно оккупированного Мариуполя не имеют никаких прав. Они также не могут работать и получать какие-либо социальные выплаты от власти страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады обратились в Организацию Объединенных Наций из-за принудительной депортации Россией детей из Украины. За постановление №9038 отдали свои голоса 330 избранников.

С начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся лишить украинских детей национальной идентичности.

OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам. По состоянию на конец 2022 года вернуть домой удалось около 100 несовершеннолетних.

Институт изучения войны отмечал: депортированных украинцев в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарных условиях.

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