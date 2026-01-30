Заманивают студентов: в ISW рассказали, как Россия пытается пополнить ряды Сил беспилотных систем

Российское минобороны развернуло масштабную кампанию по вербовке личного состава для войск беспилотных систем в российских университетах. Студенты начали получать от руководства своих вузов письма об отчислении с отсрочкой на три дня.

Альтернативой исключению предлагается подписание годового контракта с МО РФ. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW), где новую кампанию Москвы расценили как способ набрать нового "пушечного мяса".

МО РФ нашло новый "источник" пополнения оккупационной армии

Аналитики отметили, что МО РФ проводит целенаправленную кампанию по набору персонала для войск беспилотных систем в российских университетах. Об этом свидетельствует расследование российского издания T-Invariant, опубликованное 28 января.

Авторы расследования поговорили с несколькими российскими студентами, обучающимися в университетах в РФ и в частности в Москве. И те сообщили, что получали от администраций вузов уведомления, что они, мол, не сдали экзамены, из-за чего им грозит отчисление.

Впрочем, таким студентам администрации университетов делали "щедрое предложение": альтернативой отчислению может стать заключение студентом с академзадолженностью годового контракта с МО РФ. На время службы в так называемых войсках беспилотных систем вуз предлагает "академотпуск", после чего якобы можно будет вернуться на учебу.

На размышления и выбор между поездкой на фронт и отчислением студентам дают три дня.

"Сообщается, что министерство обороны предлагает годовой срочный контракт на военную службу с войсками беспилотных систем, по которому студентам "гарантируется" увольнение с военной службы, если они откажутся подписать другой контракт после окончания срока действия первоначального контракта; что студенты могут служить только в подразделениях ВБС и что министерство обороны не может перевести их в подразделения, не относящиеся к этому роду войск; а также что студенты будут получать финансовые выплаты", – говорится в материале ISW.

В расследовании T-Invariant указано, что министерство обороны России начало набирать операторов беспилотников в российских университетах в декабре 2025 года. Молодым россиянампредлагают выплаты от 5,2 до 5,5 миллионов рублей (около 69 103 до 73 090 долларов США) в год и обещают размещать их не ближе чем в 20 км от линии фронта.

Впрочем, даже эти обещания соблазнили значительно меньше потенциальных "новобранцев", в частности из тех, которые учатся в московской Высшей школе экономики, чем рассчитывала Москва.

Один из российских адвокатов 24 января сообщал, что получил копию пособия от министерства обороны России для военных центров в университетах по всей России по расширению усилий по набору персонала для беспилотных сил РФ – среди студентов как мужского, так и женского пола.

Адвокат отметил, что университеты должны были объявлять о специальных контрактах, гарантирующих только один год службы. Однако, несмотря на то, что указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации от сентября 2022 года до сих пор сохраняет силу, это обещание, по мнению юриста, военное командование РФ соблюдать не будет.

Российское оппозиционное издание "Верстка" 27 января сообщило, что сами российские военные вербовщики характеризуют эти специальные контракты как "обманку": обещанное распределение новобранцев исключительно в подразделения беспилотных сил не гарантирует, что так будет происходить на практике.

"Эти сообщения согласуются с недавними российскими сообщениями о том, что министерство обороны активизировало свою кампанию по набору персонала для беспилотных сил в российских университетах. ISW продолжает оценивать, что Россия может намереваться использовать по крайней мере некоторых из тех, кто был то был завербован для ВБС, для укомплектования обычных российских сухопутных войск", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, как Россия может воспользоваться энергетическим перемирием. Выгодно оно агрессору – в случае, если зеркальный мораторий введет и Украина – и в политическом смысле, и с точки зрения подготовки к будущим разрушительным ударам по украинским городам и селам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!