В ISW объяснили, как Россия может воспользоваться энергетическим перемирием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась в течение недели не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако в Кремле свое "согласие" не подтвердили, зато в очередной раз отвергнув вероятность установления более длительного прекращения огня как "неприемлемую" для Москвы.

Но даже если Кремль действительно не будет бить несколько дней по украинской энергосистеме – это будет выгодным для агрессора как с политической точки зрения, так и учитывая подготовку к следующим разрушительным атакам – в случае, если и Украина будет вынуждена поставить на паузу свою дальнобойную кампанию против врага. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

"Энергетическое перемирие": что происходит на самом деле

Накануне, 29 января, Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на недельный мораторий на удары по некоторым объектам энергетической инфраструктуры Украины – на фоне продолжения категорических отказов Кремля от долгосрочного прекращения огня.

По словам президента США, Путин якобы прислушался к его личной просьбе прекратить удары по Киеву и неуказанным другим городам на неделю с неопределенной даты.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо не подтвердил сообщение о краткосрочном прекращении огня. Вместо этого он ответил на заявление президент США напоминанием о том, что Украина переживает экстремальную зиму и благодарностью Трампу и Соединенным Штатам за их "усилия по остановке" российских ударов по энергетическому сектору Украины.

Российские топ-чиновники также не подтвердили слова Трампа о "моратории" на удары по энергетике.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы соглашении с Украиной о моратории на дальнобойные удары. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 января повторил, что долгосрочное прекращение огня на 60 или более дней является "неприемлемым" для России, потому что Украина, мол, использует его для отдыха, перевооружения и восстановления своих вооруженных сил.

Между тем российские военные блогеры 29 января начали распространять якобы изданный российским военным командованием за день до того приказ о прекращении прекращения ударов на большую дальность с 7:00 29 января до 3 февраля.

Z-блогеры утверждали, что этот "мораторий" распространяется на все цели в Киеве и Киевской области, а также на удары по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине. При этом некоторые из российских "военных блогеров" отмечали, что точность этой информации – под вопросом.

"Точные условия этого моратория на удары остаются непонятными, и ISW будет продолжать следить за дальнейшими разъяснениями", – подчеркнули аналитики.

"Энергетическое перемирие" может принести бонусы агрессору

В ISW убеждены, что недельный мораторий на энергетические удары не является значительной уступкой России. Ведь Москва продолжает отвергать долгосрочное прекращение огня, а подобные краткосрочные "секторальные" моратории она предлагала и раньше – исключительно для достижения своих политических целей.

В случае, если Украина также не будет наносить удары по РФ, этот мораторий будет для России очень выгодным. Ведь пока Украина не будет бить по российской энергетике и объектам нефтегазового сектора, российские войска смогут накопить арсеналы беспилотников и ракет, которые затем будут использовать для осуществления крупных комбинированных ударов по украинским городам и селам.

"Кремль ранее предлагал краткосрочное прекращение огня в рамках усилий когнитивной войны, чтобы изобразить себя действующим добросовестно, отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары дальнего действия по гражданской инфраструктуре", – описали в ISW политические "выгоды" для Кремля от вероятного краткосрочного прекращения огня.

Один из связанных с Кремлем российских Z-блогеров, реагируя на сообщение о моратории, отметил, что прекращение огня является временным. В то же время он раскритиковал Кремль за такое решение, заявив, что Москва теряет "ценные средства воздействия", прекращая удары по энергоинфраструктуре Украины.

Он также связал этот мораторий со следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который, как сообщается, запланирован на 1 февраля.

Другие российские военные блогеры также раскритиковали мораторий на удары. Однако утешились тем, что он очень кратковременен, поэтому Россия сможет вскоре продолжить давить на Украину, нанося удары по энергетике и пытаясь заморозить украинцев.

"Другой военный блогер утверждал, что война России в Украине является частью большей войны, и поэтому, если Россия пойдет на уступки "в какой-то момент", то Кремль использует эти уступки для достижения своих целей", – добавили аналитики.

