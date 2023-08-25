Замешаны родственники городского головы: в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу. Фото и видео

Сотрудники Государственного бюро расследований заявили о раскрытии схемы фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны военкоматов в Ивано-Франковской области. Участники схемы числились военнослужащими и получали соответствующее денежное и материальное обеспечение от государства, однако де-факто военную службу не проходили.

Видео дня

Подробности раскрытой схемы сообщили в ГБР. Местное ивано-франковское издание "Галка" утверждает, что к организации схемы причастен родственник городского головы Руслана Марцинкива: двоюродный брат мэра Ярослав является тренером футбольного клуба "Прикарпатье".

В ГБР рассказали о разоблачении в Ивано-Франковске схем фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба с Прикарпатья.

"В ходе досудебного расследования Бюро установило лица некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП. "Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Кроме выплат такое фиктивное зачисление позволяло участникам схемы избегать реальной мобилизации и возможной отправки на передовую.

"Такие действия военных чиновников представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины и подрывают авторитет территориальных центров комплектования и социальной поддержки, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий", – отметили в ГБР.

Местное издание "Галка" утверждает, что в схеме фигурирует МФК "Прикарпатье" и его тренер Ярослав Марцинкив, брат городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Тем временем в "МФК Прикарпатье" (с апреля 2022 года клуб переименован в "Прикарпатье-ВСУ". – Ред.) сделали официальное заявление по поводу расследования ГБР.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года. С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ВСУ". Ждем объективного расследования!" – указано в заявлении.

Местные СМИ весной прошлого года рассказывали о вступлении в ряды ВСУ 14 футболистов и тренеров клуба.

В рамках дела ГБР совместно с Нацполицией провели около 30 обысков в ВСК Ивано-Франковской области, в областной военно-врачебной комиссии и в местах жительства фигурантов.

"В ходе следственных действий проверяются возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия. По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным чиновникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки", – отметили в ГБР.

Возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения). Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области задержали чиновника военкомата, который оформлял фиктивные справки о непригодности к службе.

Также сообщалось, что 22 августа по всей Украине проходили обыски в военкоматах и ВЛК. По их итогам открыт ряд производств.