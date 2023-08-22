В нескольких регионах Украины проходят массовые обыски в военкоматах: СМИ раскрыли подробности

В Одессе и Ривненской области 22 августа продолжаются обыски в ряде районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий.

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Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание РБК-Украина. Также обыски проходят в нескольких других областях Украины, в частности, на юге.

"В Одессе пришли с обысками в ряд районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как рассказал источник, обыски ведут в четырех районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

По данным издания, обыски проводят представители прокуратуры Одесской области, а также специалисты Управления стратегических расследований и следователи Национальной полиции.

"Обыски связаны с вопросом о работе Военно-врачебной комиссии (ВВК)", – отметили журналисты.

В то же время, они отметили, что источники сообщают об аналогичных мерах в других регионах нашего государства.

"Также по информации РБК-Украина в Ривненской области проводят обыски во всех ВЛК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия)", – добавляет издание.

Тем временем, в Государственном бюро расследований Украины подтвердили проведение следственных действий в военкоматах и ВЛК в Винницкой, Черкасской и Киевской областях. Правоохранители работают с целью выявления фактов коррупции.

"Во исполнение решения СНБО Государственное бюро расследований совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны. Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

В ГБР также рассказали, что установили сотни человек, которые могли незаконно получить постановления ВЛК о непригодности к военной службе.

"В общей сложности установлено 388 человек, в отношении которых есть сомнения в законности получения ими постановлений ВЛК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д. Уголовные производства возбуждены по ряду статей", – рассказали в Бюро.

Там также напомнили, что в конце прошлой недели 15 обысков было проведено в Одесской и Николаевской областях, а также в Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП.

"В ходе предварительных проверок уже выявлены нередкие факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с военного учета офицеров запаса на основании фиктивных справок ВЛК. По результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", – отметили в ГБР.

УНН со ссылкой на комментарий начальника отдела информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуарда Плешко добавляет, что 22 августа обыски, кроме Одесщины, на юге продолжаются также в Николаевской, Херсонской, Винницкой и Кропивницкой областях.

"Могу подтвердить факт проведения обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки южного региона, расположенных на территории пяти областей, которые относятся к зоне ответственности прокуратуры в сфере обороны Южного региона", – отметил Плешко.

Напомним, 22 июля стало известно, что НАПК проверит всех руководителей военкоматов и их родственников на предмет коррупции. Решение было принято после ряда резонансных случаев с военными комиссарами, состояние которых явно не соответствует их доходам, а также после многочисленных сообщений о взяточничестве в ТЦК и ВВК.

Впоследствии по результатам проверки военкоматов и военно-врачебных комиссий, проводившейся во всех регионах государства, о подозрении сообщили 21 человеку.

Неудовлетворительная ситуация, выявленная проверкой, привела к заявлениям о необходимости изменений в работе военкоматов. Так, в Минобороны Украины заверили, что до конца года треть руководящего состава всех военкоматов составят ветераны, а президент Украины Владимир Зеленский, аргументируя потребность смены нынешних сотрудников ТЦК на участников войны с Россией, заявил, что "в военкоматах должны работать люди, которые потеряли конечности, но не потеряли достоинство".

Он также анонсировал полную замену руководящего состава военкоматов.