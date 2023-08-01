До конца года треть руководящего состава всех военкоматов составят ветераны – Минобороны

Министерство обороны Украины хочет, чтобы в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) около трети руководящего состава составляли ветераны боевых действий. Работа в этом направлении уже проводится.

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Указанного показателя в военкоматах хотят достичь до конца 2023 года. Соответствующее заявление в эфире новостного телевизионного марафона сделал замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

Он задал риторический вопрос: почему ТЦК и СП возглавляют лица, которые не защищали страну с оружием в руках. "Над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", – сказал Павлюк.

Он уточнил: речь идет о военных, которые не могут продолжать службу в связи с состоянием здоровья, ранениями.

Однако процесс не будет быстрым, предупредил представитель МО. Ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, потому что это тоже непростая работа.

Павлюк заявил, что сейчас роты охраны ТЦК и СП на 50-70% заменены парнями, которые воевали и у которых есть ранения.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Нацагентство по предотвращению коррупции заявило, что в течение трех месяцев проверит на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских Территориальных центров комплектования и соцподдержки, но и весь руководящий состав, а также их родственников.

– 26 июля правоохранители сообщили, что провели рейд по военкоматам Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областей. В ходе этих мероприятий было задержано четыре должностных лица ТЦК и СП, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации или получить отсрочку.

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