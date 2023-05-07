Занимались разминированием Херсонщины: россияне обстреляли группу работников ГСЧС, шестеро погибли. Фото

Российские оккупационные войска в субботу, 6 мая, обстреляли группу работников ГСЧС, которые занимались гуманитарным разминированием деоккупированной Херсонщины. Шестеро спасателей погибли.

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Об этом сообщили Министерство внутренних дел и Офис генерального прокурора Украины. Жертвами российского обстрела стали Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Все они погибли на месте. Еще двое сотрудников ГСЧС получили тяжелые травмы, их госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что военные РФ сбросили с беспилотника взрывчатку на группу пиротехников, которая работала в одном из населенных пунктов Херсонской области.

По данному факту было начато досудебное расследование из-за нарушения врагом законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"У наших героев не было оружия, но были большие сердца. Они каждый день рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. К сожалению, россияне убили их. Мои соболезнования близким, коллегам. Ради светлой памяти всем погибшим от рук врага – мы обязаны победить", – сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разминирования Чугуевского района Харьковщины 3 мая погиб спасатель с Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

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