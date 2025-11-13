Во временно оккупированном Геническе Херсонской области погиб пророссийский коллаборант Евгений Лемякин. Преступник попал в ДТП с участием российской военной техники.

Как информируют пропагандистские росСМИ, Лемякин якобы умер в результате "дорожно-транспортного происшествия". Вероятно, его смерть могла наступить в результате столкновения его автомобиля с российским военным грузовиком.

Кто такой Евгений Лемякин

По информации экс-советника мэра Мариуполя, Петра Андрющенко, Лемякин продвигал на временно оккупированных территориях Херсонщины российскую молодежную организацию "Всероссийский студенческий корпус спасателей" (ВСКС).

Под видом "патриотического воспитания" оккупанты проводили милитаризацию и идеологическую обработку украинских детей, готовя их к преимущественно военной службе в рядах российской армии.

Потери коллаборационистов РФ

Отметим, что до этого ВСУ отправили на концерт к Кобзону очередного коллаборанта с Херсонщины – "главу" оккупационного "совета депутатов" Новой Каховки Владимира Леонтьева, приспешника ведущего гауляйтера Владимира Сальдо. Он был уничтожен сбросом с боевого дрона "Баба-Яга".

Напомним, ранее стало известно, что в течение сентября шесть коллаборационистов, задержанных в Украине за помощь врагу, заявили о своем желании выехать в Россию. Речь идет о трех мужчинах и трех женщинах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве смерть нашла очередного коллаборанта – бывшего главного редактора журнала "Огонек" Виталия Коротича. Медийщик родом из Киева, однако отрекся от украинского паспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!