Занимался ювелирным делом до участия в войне: на фронте погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

В боях на фронте погиб старший солдат бригады Сил территориальной обороны ВСУ Максим Лебедь из Днепропетровской области. До войны он занимался ювелирным делом.

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Защитнику навеки осталось 37 лет. О потере сообщил городской голова Никополя Александр Саюк в Facebook.

Максим Сергеевич Лебедь, 06.04.1987 года рождения, жил в Никополе. В мирной жизни мужчина работал на предприятиях города и занимался ювелирным делом.

В ВСУ был призван 26 февраля 2022 года. С того времени защищал Украину на фронте в рядах 98-го отдельного батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны.

Старший солдат погиб 12 февраля 2025 года, мужественно исполняя обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Почивай с миром, друг. Твой смех останется навсегда с нами..." – отметил друг погибшего воина.

У защитника остались мама, отец, брат и сестра. О дате, времени и месте прощания с ним землякам скажут дополнительно.

"От имени всей громады, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника!" – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Запорожском направлении фронта погиб защитник Игорь Завьялов из Кривого Рога Днепропетровской области. Он вместе с побратимом попал под артиллерийский обстрел российских оккупантов вблизи населенного пункта Лукьяновское.

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