Запад не готов к развалу РФ, у него есть другой сценарий, – генерал

На сегодняшний день страны Запада не готовы к развалу Российской Федерации и хотели бы его предотвратить. Наиболее вероятный сценарий, который хотели бы реализовать на Западе – существенное ослабление РФ и смена власти при условии сохранения государства в нынешних границах и контроля за ядерным оружием.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. Наименее вероятный сценарий – сохранение РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным, добавил он.

"Сегодня Запад не готов к развалу России. Он хочет ослабить Путина, чтобы тот признал все условия своего проигрыша, включая гарантии безопасности, демилитаризации и компенсацию за разрушения в ходе войны. Это крайний вариант для Путина, он еще может держаться на каких-то условиях", - допустил генерал.

В то же время наиболее вероятным он считает сценарий, при котором в РФ будет смена режима.

"Судя по информации, которую я получаю благодаря своим контактам в США и Европе, я уверен, что Запад хотел бы ослабить режим в РФ, он хотел бы, чтобы на смену Путину пришли представители российского политикума, может быть, часть военных, которые бы гарантировали стабильность России, недопущение бесконтрольного использования ядерных средств новыми возможными государственными образованиями при развале РФ", - сообщил Маломуж.

По его оценкам, в настоящее время подобной позиции придерживается практически весь Запад. "Поэтому я думаю, что Запад будет пытаться сильно ослабить Россию вплоть до деградации РФ – с Путиным или, скорее всего, без Путина. Но с тем режимом, который будет удерживать контроль над РФ", - подытожил генерал.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсировал поставки в Украину западных вооружений, которые не удалось организовать в 2022 году. По его словам, это приблизит победу Украины в войне с Россией.