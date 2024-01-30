Западные компании даже работая в три смены не успевают удовлетворять спрос Украины в боеприпасах – FT

Западные государства сталкиваются с давлением из-за медленных поставок боеприпасов и вооружения для Украины. Однако на западных оборонных предприятиях не хватает квалифицированных специалистов, чтобы ускорить производство.

Видео дня

Чтобы удовлетворить потребность Украины на фронте компаниям по производству вооружения потребуется не менее двух лет. Об этом говорится в материале издания Financial Times, опубликованном в понедельник, 29 января.

Как пишут журналисты, оборонные предприятия остаются без опытных работников, которые уходят на пенсию, а молодых специалистов становится все сложнее привлечь на такую работу. При этом с дефицитом работников сталкиваются не только крупные компании, но и их поставщики. Например, чешская оружейная компания CSG, которая специализируется на производстве 155-мм снарядов, хочет ускорить производство, однако новое оборудование там ждут уже около четырех лет.

Сейчас предприятие работает в три смены, а если бы имело большие мощности, объемы производства могли бы быть в три раза больше.

Кроме того, не смотря на то, что многие процессы в таких компаниях автоматизированы, часть работы все же нужно делать вручную.

"У производителей вооружения есть дилемма: в мирное время, когда они нуждаются в потоке контрактов, у правительств нет стимулов тратить деньги на оружие. Но во время нестабильности расходы на оборону растут и это приводит к масштабным заказам, но к длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников, чтобы заполнить цепочку поставок", – пишут журналисты.

В статье отметили, что задержки в поставках вооружения и боеприпасов особенно болезненной чувствует те, кто находится на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие компании по производству вооружения резко ответили министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который объяснил медленные поставки оружия Украине работой оружейников. Они заявили, что могут производить снаряды и военную технику в больших количествах, чтобы быстро их доставлять украинским военным.