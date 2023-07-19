Западные союзники подготовили для Украины 17 боевых бригад и этот процесс продолжается – Пентагон

Группа экспертов, занимающаяся вопросами обороны Украины, успешно подготовила 17 боевых бригад для предстоящих контрнаступательных операций. Важно отметить, что значительная часть этих бригад до сих пор не была задействована в активных боевых действиях.

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Об этом на брифинге по итогам "Рамштайн" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. Как он отметил, Украина продолжает активно проводить контрнаступление с уверенностью и решимостью, готовясь к жестоким и кровопролитным сражениям за восстановление своей родной земли.

"Это наступление будет медленным, сложным и будет иметь высокую цену. Во время этой битвы, которая продолжается, украинцы ведут бой через плотные минные поля и препятствия, тогда как значительный резерв украинских сил ожидает участия в боевых действиях во время и в месте, которое определит Украина", – добавил он.

Американский высокопоставленный генерал подчеркнул, что Контактная группа, занимающаяся вопросами обороны Украины, фокусируется не только на договоренностях о поставках техники, но и на активной подготовке и обучении украинских военных.

"Совместно коалиция обучила 17 боевых бригад для этого наступления и более 63 тысяч военных. Только США обеспечили подготовку 15 тысяч из них, причем обучение до сих пор продолжается", – объявил он.

По словам Милли, благодаря этому обучению "были приобретены значительные навыки, которые способствовали формированию боеспособных украинских подразделений под руководством талантливых командиров".

"И это имеет ощутимое влияние на поле боя сегодня", – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex подготовку прошли уже до 18 тысяч украинских военных. Эта программа действует с 26 июня 2022 года. До конца 2023-го общее количество подготовленных новобранцев должно составить 30 тысяч.

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