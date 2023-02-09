Западные танки поступят в Украину раньше заявленного срока, – Данилов

Немецкие танки Leopard могут быть доставлены в Украину раньше заявленных сроков. В свою очередь на поставку американских Abrams потребуется больше времени.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны и Украины Алексей Данилов в интервью Report. "Что касается танков Abrams, их поставка в Украину займет некоторое время. Однако танки Leopard могут быть доставлены раньше", – сказал он.

Данилов добавил, что сейчас украинские военные проходят ускоренное обучение по обращению с западными танками.

"Если на Западе обучение проводится в течение 3-5 месяцев, то обучение наших военных занимает всего 3-4 недели. И это очень важно, потому что, мы за неимением этих танков, каждый день теряем наших граждан. Уверен, что танки поступят раньше намеченного срока", – сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, поставки состоятся "намного раньше лета".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников после встречи в Киеве с министром обороны Борисом Писториусом заявил, что первая партия "Леопардов" поступит в Украину летом.

8 февраля Борис Писториус уточнил, что первый батальон Leopard 2 от западных партнеров может прибыть в Украину в марте или апреле. Он будет состоять из 31 танка.