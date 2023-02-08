Первый батальон танков Leopard 2 от союзников может поступить в Украину в марте или апреле, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.

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Об этом Писториус сказал в среду, 8 февраля, во время визита в Варшаву, передает Reuters. Он отметил, что союзники Украины должны действовать как можно быстрее.

"Мы могли бы доставить, по крайней мере, один батальон в течение первых четырех месяцев этого года – возможно, трех месяцев", – отметил глава минобороны ФРГ.

Он уточнил, что батальон будет состоять примерно из 31 танка Leopard 2.

Писториус добавил, что Германия и Польша договорились провести встречу с представителями других стран, которые готовы передать Украине "Леопарды". Встреча состоится на следующей неделе.

Напомним: Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники. Кроме того, ФРГ разрешила реэкспорт техники.

Также Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество по передаче Украине около сотни танков Leopard 1. Техника будет доставлена с промышленных складов в ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Он встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи.

– А ранее в Германии сообщили, что танки Leopard 2 A6 ВСУ могут начать использовать примерно через три месяца. Обучение украинских экипажей начнется в ближайшее время на территории ФРГ.

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