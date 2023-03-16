Запахло жареным: три направления, где стали исчезать жены российских оккупантов

На временно оккупированной территории начались лихорадочные "движения", которые четко фиксирует наша разведка. Однако помимо чисто военных перемещений (техники и т.д.) сейчас все больше информации поступает об "эвакуации" семей российских оккупантов и предателей Украины – все это в ожидании скорого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Высмеивать и подвергать сомнению возможности украинской армии, чем изо дня в день упорно занимаются "Z–патриоты" и уполномоченные люди в погонах, успешно можно только на диване, а вот на поле боя россиянам не до смеха. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения уже ликвидировано более 160 тысяч личного состава армии РФ.

Ну а теперь нервы оккупантам делает ожидание контрнаступления ВСУ, о подготовке к которому в Украине не раз открыто заявляли. Вот только где именно ударит наша армия, пока что известно только высшему военному руководству. Тем не менее, враг предпринимает определенные шаги, готовясь к тяжелым боям.

Однако помимо чисто военной компоненты есть еще и другие "нюансы", по которым жители оккупированных территорий (и не только) делают определенные выводы.

А как же без черешни?

Самый настоящий массовый исход недавно случился с оккупированной части Запорожской области.

Жены российских военнослужащих, несмотря на то, что регион очень неспокойный, а линия фронта близко, некоторое время тому все же переехали к мужьям. Но, как оказалось, ненадолго.

"Этим тварюкам очень нравилось море, некоторые жили прямо на захваченных базах на Бердянской косе и в самом Бердянске. Летом просто пожирали фрукты. Некоторые впервые ели абрикосы и удивлялись, что они растут прямо между многоэтажек, с ума сходили от мелитопольской черешни. Нашли себе курорт", – поделился житель Бердянска. Он уже переехал на подконтрольную Украине территорию, но поддерживает связь с находящимися там родственниками.

По его словам, недавно оккупанты вывезли из Бердянска "остатки" своих семей: "Да, там их было не сотни, а десятки, но сам факт. Видимо, боятся "худшего": именно на этом направлении они ждут наступления ВСУ, да и "бавовна" происходит все чаще".

"Сакральный только на словах"

Неспокойно, мягко говоря, и в оккупированном Крыму. Сотни километров западного побережья уже изрыты траншеями, повсеместно устанавливаются фортификационные сооружения – и все это в ожидании высадки украинского десанта. Местные жители уже прогнозируют самый провальный курортный сезон, так как доступа к морю не будет ни у кого.

"Все говорят, что Крым сакральный для Путина, но для большинства оккупантов – нет. Уничтожают как саранча все, что видят. И хотя еще год назад они представить не могли, что "кто-то" посмеет замахнуться на полуостров, сегодня уже всерьез обсуждают эту возможность", – рассказала OBOZREVATEL жительница Евпатории.

По ее словам, из этого курортного города, который много лет считался детской здравницей, уже выехали жены российских офицеров: "Не буду утверждать, что все, но многие – точно. У нас в салоне красоты одна из них об этом плакалась".

О том, что оккупанты вывозят свои семьи из Крыма, рассказали и в Генеральном штабе ВСУ.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", – сообщили в ГШ.

В некоторых городах полуострова также составляют списки сотрудников оккупационных администраций и их семей, подлежащих эвакуации в Россию. В частности, такие данные по Красноперекопску есть у Центра национального сопротивления.

"Оккупанты не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не имеют цели задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", – говорят в ЦНС.

С курорта – в родной дурдом

Интересно, что занервничали не только на оккупированной территории Украины, но и Молдовы – в "ПМР". По словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, как только украинские войска активизировались вдоль участка границы с "республикой", в семьях российских оккупантов началась паника.

"Контингент, который годами служил в почти курортных условиях – фрукты, овощи, вино, умеренный климат мягкого юга, повышенное денежное довольствие в рамках заграничной командировки – оказался перед жесткой реальностью: выполнять боевую задачу. Женщины начали прятать своих мужчин-военных в погребах и подвалах, не отпуская их на службу", – рассказал Назаров.

Однако известны и случаи, когда жены российских офицеров спешно покинули Приднестровье. Об этом OBOZREVATEL рассказал житель Одессы, у которого там есть дальние родственники.

"Интересно, что россияне посчитали угрозу освобождения оккупированной территории Молдовы действительно серьезной. Учитывая, что там находятся большие склады с боеприпасами, рвануть может хорошо. Наверное, поэтому некоторые жены офицеров спешно отправились к родственникам в Россию – в родной дурдом", – рассказал одессит.

Как видим, несмотря на утверждения россиян о "срыве контрнаступления ВСУ", на самом деле к нему готовятся. И это особенно сильно ощущается по настроениям среди российских военнослужащих: у них оптимизм давно исчез.