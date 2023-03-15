"О срыве контрнаступления ВСУ русские могут только мечтать": как готовятся оккупанты

Публикация в американском издании The Washington Post о возможном срыве контрнаступления ВСУ стала настоящей находкой для российских оккупантов и инструментом в информационной войне. Однако факты – упрямая вещь: несмотря ни на что, россияне усиленно готовятся к масштабным боевым действиям. Опасение врага потерять захваченные территории имеет под собой веские основания.

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Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Откуда не ждали

О том, что в украинской армии якобы растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных, написала американская The Washington Post, сославшись на собственные источники. В статье говорится, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменяющих опытных военных (среди которых все больше погибших и раненых). Да и вообще, мол, за год ситуация в украинской армии ухудшилась.

Несмотря на то, что издание также отметило, что полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно, потому что Киев готовит будущее контрнаступление, эту статью как знамя "поражения х**лов" понесли российские информагентства и СМИ. Настоящая вакханалия началась и в социальных сетях, где особенно постарались "Z-патриоты".

Как бы то ни было, статья встревожила и часть украинцев. На ситуацию обратил внимание военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Написать десятки абзацев текста, взять несколько интервью, опубликовать пессимистичную и деморализующую статью про контрнаступление ВСУ и вложить в этот гигантский текст-труд всего-навсего одну строку "полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно". То есть The Washington Post потратили массу времени на материал, который заставил многих особо впечатлительных потянуться за валидолом, притом, что сами же признали в своём труде, что оценить боеспособность они не могут! А что вам помешало проанализировать? Не сделать непрофессиональные, необъективные выводы, а провести анализ? На самом деле это не так сложно", – рассказал Коваленко. В своем Telegram-канале он даже написал базовый ликбез для The Washington Post с примерами.

Свое видение ситуации выразил в эфире национального телемарафона и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, все данные, указанные в публикации WP, не соответствуют действительности. Он обратил внимание на количество перепечаток статьи в российских СМИ и призвал украинские медиа не работать по кремлевским нарративам.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших", – также напомнил Данилов о ситуации год назад.

На словах одно, на деле – другое

Собеседник OBOZREVATEL в разведке считает, что большинстве всплывающих в СМИ и социальных сетях тем о якобы невозможности Сил обороны Украины провести контрнаступление инициированы россиянами.

"Сейчас активизировались подразделения информационно-психологических операций врага, которые вбрасывают нужные нарративы. Они изо всех сил "раскачивают лодку", а вот военное командование РФ не недооценивает наших возможностей и усиленно к этому готовится", – говорит офицер.

Это заметно в том числе и по ситуации с Бахмутом – этот город стал настоящим могильником для так называемой ЧВК "Вагнер". Да, враг использует и подразделения кадровой армии РФ, однако дозированно. По мнению собеседников OBOZREVATEL, начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов "придерживает" основной костяк, так как понимает: в ближайшее время нужно будет как-то "сдерживать" украинскую армию на других направлениях.

"Так что о срыве контрнаступления ВСУ русские могут только мечтать", – убежден украинский офицер.

Паника нарастает

Из разных регионов, частично оккупированных Россией, приходит информация о приготовлениях врага. Полным ходом идет переброска вражеской техники в Запорожскую область. Неспокойно и на юге Донецкой: есть информация, что российских строителей перекинули из Мариуполя в поля – строить фортификационные сооружения. Также оккупанты в срочном порядке роют окопы вдоль трассы Мариуполь–Донецк.

По информации источников OBOZREVATEL в оккупированном Донецке, на рытье окопов уже готовятся отправить и студентов. "В городе осталось не так много мужчин, во время мобилизации практически всех "выгребли". Остались только совсем юные, пожилые и те, у кого есть "бронь". Сейчас в учебных заведениях начали готовить списки на отправку парней для "защиты от наступления нацистов", собирают инвентарь. Правда, куда именно будут отвозить студентов, ничего не говорят", – поделилась дончанка.

Растет обеспокоенность и в российском информпространстве. Военные блогеры и различные эксперты страны-агрессора предполагают, что украинские силы отдадут приоритет наступлению на юге на Бердянск–Мелитополь (Запорожская область) или Мариуполь–Волноваху (Донецкая область).

Некоторые также предполагают, что у наших Сил обороны хватит боевой мощи, чтобы выбить захватчиков сразу на двух направлениях: в другом районе на юге Украины или вдоль линии Купянск–Сватово.

Неспокойно и в околовагнеровских кругах. Там признают, что украинские воины перемалывают "лучшую пехоту российских войск" вокруг Бахмута, чтобы уменьшить их способность остановить любые наступления ВСУ, а затем "двинутся на юг, где столкнутся с минимальным сопротивлением России".

В российском сегменте Telegram действительно все меньше становится высмеивания возможностей Украины. Различные Z- каналы даже начали призывать "отнестись серьезнее", например, к Гвардии наступления. В России теперь переживают из-за возможностей российской армии противостоять "наступлению нацистской элиты".

Но как бы ни обзывали россияне украинских защитников, им это не поможет. Потому что сломить дух нашего воинства невозможно – и это самый главный страх оккупантов, которые завязли в кровопролитной войне.

Что касается вопроса, где и когда будет контрнаступление украинской армии, – это знает только высшее военное командование. Наиболее вероятное место – юг Украины, так как полностью освободив Херсонскую и Запорожскую области, мы заберем у россиян сухопутный коридор из Крыма в Донбасс. И таким образом получим преимущество для дальнейших действий.