Записали в 'смертники': появились данные об оккупантах, которых командование РФ перевело в штурмовики

Проект "Хочу жить" обнародовал список российских военнослужащих, которых перевели в штурмовые подразделения после дисциплинарных или уголовных нарушений. По данным инициативы, большинство из них попали туда после так называемого СВЧ – самовольного оставления части.

Видео дня

Об этом 10 марта заявили в проекте "Хочу жить", который опубликовал соответствующий перечень. В сообщении указано, что речь идет о 2776 российских военнослужащих, которых принудительно перевели в штурмовые подразделения после правонарушений.

Инициаторы проекта утверждают, что после задержания таких военных российское командование ставит их перед выбором – тюрьма или возвращение на фронт в составе штурмовых подразделений. Как отмечают авторы списка, в таких подразделениях военные, как правило, находятся недолго.

В проекте объяснили, что чаще всего основанием становится самовольное оставление части.

"Публикуем список из 2776 российских смертников. Это 2776 военных, которых принудительно перевели в штурмовые подразделения после дисциплинарных или уголовных правонарушений, в большинстве случаев – за СОЧ", – говорится в сообщении.

Система наказаний

В проекте отмечают, что явление СОЧ в российской армии получило широкое распространение. По их словам, часть военных, которые оставляют подразделения из-за усталости от войны, пытаются вернуться домой или к родственникам. Там их часто находят российские правоохранители.

После задержания таких военных, по утверждению инициаторов проекта, перед ними ставят выбор – уголовное наказание или возвращение на фронт в составе штурмовых или штрафных подразделений, иногда так называемых рот "В". В сообщении указано, что в таких подразделениях военные, как правило, выполняют наиболее опасные задачи.

Подробности списка

В перечне, обнародованном проектом, есть не только рядовые военные, но и офицеры. По имеющимся данным, в штурмовые подразделения перевели по меньшей мере четырех полковников, десять подполковников, двадцать майоров, тридцать восемь капитанов и более ста десяти лейтенантов.

Среди них называют, в частности, полковника Павла Пестрикова, заместителя начальника штаба 8-й армии Южного военного округа РФ. По информации проекта, он оставил часть, после чего был задержан и направлен в штурмовики.

Также в сообщении упоминается полковник Эдуард Демчук, заместитель командира 144-й отдельной мотострелковой бригады. По данным авторов списка, его привлекли к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий после того, как он обращал внимание на большие потери в подразделении.

Кроме того, в списке есть и женщины-военнослужащие. В частности, начальницу медицинской службы 1093-го мотострелкового полка Нину Малышеву осудили за мошенничество, после чего ее отправили в штурмовое подразделение. В подобной ситуации оказалась и ефрейтор Марина Рамазанова из 34-й бригады управления, которую перевели в штурмовики после инцидента с повреждением автомобиля роты связи.

В проекте также заявили, что установили по меньшей мере восемь женщин, которые оказались в штурмовых подразделениях. Пятеро из них попали туда после самовольного оставления части.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты проекта "Схемы" получили доступ к массиву переписки российского генерала Романа Демурчиева. Россиянин, который занимает должность заместителя командующего 20 общевойсковой армии РФ, в частных беседах признается, что презирает российское войско и своих "коллег" – и рассказывает о настоящих порядках во "второй армии мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!