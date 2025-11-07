Запуск завода Rheinmetall по производству оружия в Украине задерживается: что произошло

Запуск завода немецкой компании Rheinmetall по производству боеприпасов в Украине задерживается. Контракт по выпуску боевых машин пехоты Lynx еще не подписан, а само строительство предприятия требует нового местоположения.

Об этом стало известно из интервью генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера немецкому союзу резервистов Reservistenverband. Паппергер объяснил, что украинская сторона захотела изменить локацию для будущего завода. Из-за этого старт строительства откладывается, хотя сам процесс компания планирует завершить в течение года после выбора места.

"К сожалению, строительство завода по производству боеприпасов в Украине задерживается. Завод должен был уже заработать", – отметил он.

Планы сотрудничества с Украиной

Гендиректор также рассказал, что Rheinmetall готова расширять кооперацию с Украиной в других направлениях. В частности, немцы предлагают организовать выпуск бронированных машин Fuchs, Lynx и Panther на украинских мощностях. По словам Паппергера, компания уже завершает сборку первых пяти Lynx в Германии, которые в ближайшее время передадут Украине.

При этом он уточнил, что полноценное производство в Украине будет иметь смысл только в случае выпуска не менее 200–300 машин. Именно поэтому подписание контракта пока откладывается – для проекта нужно значительное финансирование.

По словам Паппергера, опыт запуска аналогичных предприятий в Германии показал, что при благоприятных условиях производство можно наладить менее чем за год. Однако из-за смены локации украинский проект потерял несколько месяцев. В то же время концерн ожидает, что все согласования будут завершены в ближайшее время, после чего процесс наберет темпы.

Он подчеркнул, что Rheinmetall видит стратегическую ценность в производстве оружия непосредственно на территории Украины – ближе к фронту, где техника нужна больше всего.

Роль беспилотников

Паппергер подчеркнул, что беспилотники важны, но не всесильны: "Многие говорят, что одни только дроны могут выиграть современные войны. Но беспилотники не революционизируют войну - они являются одним из многих эффекторов. Не незначительным, но и не таким, что заменяет другие". Он отмечает, что дроны дополняют другие средства, но не меняют саму суть боя.

Руководитель также выразил сомнение относительно возможности массового производства простых боевых БПЛА в миллионных количествах:

"Это простейшие системы, разработанные для военного использования, такие, которые украинские домохозяйки производят и собирают дома на 3D-принтерах. Это не то, что понадобится армиям НАТО. Речь идет о технологически более сложных системах. Также в большем количестве, но не миллионы. Кроме того, что касается боевых беспилотников, многие производители могут сами строить самолеты, но им не хватает опыта, когда дело доходит до боеголовок", – сказал он, добавляя, что видел эти проблемы собственными глазами в Украине.

В то же время Паппергер отметил позиции Rheinmetall как одного из ведущих игроков в военных дронах. Концерн открыл производственную площадку боевых беспилотников на Сардинии и, по его словам, ожидает в этом году около 130 миллионов евро дохода от дронов с потенциалом до 1 миллиарда евро в год. Это свидетельствует, что компания серьезно инвестирует в направление, хотя, по его словам, масштабы и сложность систем остаются ключевыми факторами.

Расширение проектов

Паппергер рассказал о партнерских инициативах, которые переводят Rheinmetall из производителя пушечных стволов в диверсифицированный оборонный холдинг. Компания уже в следующем году планирует построить первые спутники вместе с финской ICEYE, а также участвует в тендере на небольшую спутниковую сеть для Вооруженных сил Германии стоимостью 2 миллиарда евро – Rheinmetall надеется получить этот контракт.

"По сути, мы делаем это как Илон Маск со Starlink, только начинаем с 40 спутников", – пояснил директор.

Кроме того, он отметил, что в совместном предприятии с Lockheed Martin планируется наладить производство ракеты ATACMS в Германии по спецификациям США. Это еще один пример того, как концерн расширяет портфель — от наземного оружия до космических и ракетных технологий, стремясь предложить комплексные решения для оборонных ведомств.

