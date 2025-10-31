Американское подразделение Rheinmetall будет работать над ускорением ремонта поврежденных Bradley для ВСУ

Американская компания American Rheinmetall получила контракт стоимостью 31 миллион долларов на поддержку демонстрационного проекта по быстрой оценке повреждений и ремонту боевых машин пехоты Bradley для Вооруженных сил Украины и армии США.

Контракт заключен с National Center for Manufacturing Sciences (NCMS) на 18 месяцев. Подразделение должно разработать и продемонстрировать новые процессы оценки повреждений и ремонта путем создания передовой ремонтной базы ближе к зоне боевых действий.

В сообщении American Rheinmetall отмечается, что инициатива призвана сократить время простоя техники, восстановить боеспособность машин и укрепить устойчивость тяжелой техники на поле боя.

Ремонт ближе к фронту

В рамках программы Bradley будет использован в качестве базовой платформы для отработки технологий быстрого ремонта (Rapid Damage Assessment and Repair – DAR). Планируется создать мобильную команду DAR, оснащенную современными инструментами, обучением и гибкой системой снабжения. Это позволит проводить оценку и восстановление техники без необходимости отправлять ее в глубокий тыл или на заводы.

После завершения этапа разработки программа должна подтвердить эффективность масштабируемого подхода к созданию полевых ремонтных пунктов, способных работать в сложных и опасных условиях.

Цитата от производителя

"Этот контракт подчеркивает стремление American Rheinmetall обеспечить инновационные и критически важные решения, которые поддерживают боевую готовность армии США и ее союзников. Мы приближаем возможности ремонта к месту, где они наиболее нужны, помогая быстро и безопасно возвращать технику в строй для Вооруженных сил Украины", – заявил генеральный директор компании Мэтт Варник (Matt Warnick).

Реализация программы продлится до марта 2027 года. Тогда же ожидают поставки первых отремонтированных машин Bradley, которые пройдут полный цикл испытаний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, украинский легкий многоцелевой бронеавтомобиль Inguar-3, разработанный компанией Inguar Defence, на данный момент поступил на вооружение уже двух бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это является очередным подтверждением того, что ведется его полноценное серийное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!