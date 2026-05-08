Запускается с морских дронов: ВСУ получили немецкий аналог российского 'Ланцета' для ударов вглубь Крыма. Видео

Немецкая оборонная компания Helsing показала возможность запуска ударного дрона HX-2 с морских платформ. Этот беспилотник уже используют Силы обороны Украины, а теперь для него продемонстрировали еще один вариант применения – с надводных носителей.

Испытания провели возле британского города Плимут, где расположена морская база компании, пишет издание Defense Express. На видео зафиксировали запуск дрона с скоростного жесткокорпусного надувной лодки и его полет над водой.

Морские возможности

В Helsing опубликовали кадры тестирования в соцсети X. В компании заявили, что это первая публичная демонстрация запуска HX-2 с морской платформы. Сам момент поражения цели на видео не показали, однако в ролике видно сам процесс запуска и работу беспилотника в воздухе.

Речь идет о расширении боевых возможностей этого дрона. И, похоже, именно морской компонент сейчас вызывает наибольший интерес, потому что HX-2 потенциально можно интегрировать и на морские дроны. Для Украины, которая активно использует безэкипажные катера в Черном море, это открывает новые сценарии применения.

Дальность HX-2, по заявленным характеристикам, составляет до 100 км. Это позволяет использовать его для ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

Что известно о HX-2

HX-2 называют аналогом российского ударного дрона "Ланцет". Ранее украинские военные из батальона "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем ВСУ уже показывали работу этого беспилотника по российским целям.

В то же время вокруг HX-2 ранее возникал скандал из-за сообщений о проблемах с пусками и частью функционала. Также звучали претензии относительно недостаточной эффективности дрона в боевых условиях. Возможно, часть недостатков производителю удалось устранить, но публичных данных для окончательных выводов пока немного.

HX-2 позиционируется как высокотехнологичный дрон с применением элементов искусственного интеллекта. Из-за этого он имеет и довольно высокую стоимость – примерно 62 500 евро за единицу.

Для сравнения, по словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, российский "Ланцет" может стоить около 40 тысяч евро.

Також українські військові розробляють нові технологічні рішення для роботи безпілотниками по Москві. Через щільну ППО в столиці Росії та засоби РЕБ виникають певні труднощі у застосуванні БПЛА, однак наші військові працюють над подоланням цих перешкод, запевняє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

