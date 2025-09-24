Запуски дронов растягивают на сутки: почему Россия изменила тактику атак на Украину и чем это грозит

Недавно Россия изменила тактику дроновых атак на Украину. На смену массированным ночным ударам пришли атаки, растянутые в течение суток.

Так россияне пытаются достичь сразу двух целей: истощить украинцев и добиться повышения эффективности своих ударов. Подробности о новой тактике раскрыл Telegram-канал monitor.

Враг меняет тактику

В последние дни россияне атакуют Украину "по-новому", отметили в мониторинговом канале.

"Где-то около недели враг применяет "новую" тактику: вместо того, чтобы бросать сотню БпЛА десятками за раз в ночные волны, ту же сотню растягивают на сутки. Достигнув прогресса в массовом производстве "Гербер" и подобных БпЛА, которые могут нести как полезную нагрузку в виде взрывчатых элементов, так и разведывательное оборудование, враг позволяет себе почти круглосуточное присутствие в нашем воздушном пространстве", – указано в сообщении.

В monitor считают, что целью врага является не только истощение украинской ПВО и украинцев в целом, но и создание эффекта неожиданности атаки. Именно поэтому на смену ночным ударам пришли попытки бить по украинской энергетике и другим объектам еще и утром и днем.

"Какие выводы из этого можно сделать? Очевидно, что враг продолжает тестировать различные тактики и будет искать новые, не ограничиваясь старыми, уже наработанными схемами. Днем, при объявлении тревог, проверяйте ваши надежные источники, особенно когда БпЛА приближаются к городу", – посоветовали украинцам в monitor.

Там также отметили, что продолжает поступать информация о расширении россиянами количества точек запуска ударных дронов. Это означает, что в воздушном пространстве Украины будет появляться большее количество одновременно запущенных БпЛА.

"Нужно эффективное привлечение как FPV-перехватчиков, так и работа с точками запуска", – резюмирует monitor.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты оценили, насколько далеко Россия может "дотянуться" в случае атак "Шахедов" по Европе. В зоне риска, считают специалисты, могут оказаться Дания, Германия и Италия. А в случае развертывания новых площадок в Беларуси российские беспилотники способны будут долететь до Испании.

