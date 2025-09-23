Могут достать даже до Мадрида? Эксперты оценили, насколько далеко Россия может 'дотянуться' в случае атак 'Шахедов' по Европе

Страна-агрессор РФ может у себя построить новую пусковую инфраструктуру для своих дронов, с которой запущенные "Шахеды" могут достичь Дании, Германии и Италии. А в случае развертывания таких новых площадок в Беларуси российские беспилотными могут достать и до испанского Мадрида.

Так считают специалисты Defense Еxpress. Сделать такой анализ их побудили вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, и дальнейшие сообщения о появлении неизвестных дронов над столицами Норвегии и Дании.

Дальность полетов БПЛА

Российский аналог иранских "Шахедов" "Герань 2", которыми и была сделана провокация в Польше, имеет дальность полета 1800-2500 км. Это при условии полных баков с горючим беспилотников (а с горючим у агрессоров, напомним, уже проблемы).

"Что касается пусковых районов, то часть пусковой инфраструктуры РФ для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО", – считают эксперты.

Это, в частности, площадки в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Также возможно создание пусковой площадки в районе Санкт-Петербурга, которая была бы "наиболее выгодной" для таких целей.

На что способны российские дроны

С указанных площадок (включая гипотетическую в Санкт-Петербурге) дальности дрона "Герань-2" хватит, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и юг Италии. А беспилотными с полными баками, то есть, способные преодолеть 2500 км, покрывают уже всю территорию Великобритании, Италии, а также большую часть Франции.

Но развертывание новых пусковых площадок для запуска дронов занимает у россиян несколько месяцев. Если нужно осуществить запуск очень быстро, то это можно сделать с авиабазы в Брестской области в Беларуси.

"Также не следует исключать возможность запуска и из Калининградской области. Технически это дает выигрыш в дополнительные 700 км", – добавляют эксперты.

Таким образом, "в зоне поражения оказывается почти вся Европа, включая половину территории Испании и Мадрид". То есть в зоне поражения "все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона".

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, впервые комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицал, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Позже Трамп уже не был уверен, было ли вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши "ошибкой".

Дроны над странами Северной Европы

Вечером в понедельник, 22 сентября, над Данией и Норвегией было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия проведет совместное расследование обоих случаев. OBOZ.UA здесь собрал информацию об инцидентах в каждой из стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. На перехват были подняты F-35 Италии.

Правительство Эстонии инициировало консультации по 4-й статье НАТО, а также экстренно созвало Совбез ООН впервые за 34 года членства страны в организации.

