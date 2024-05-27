'Заработал' миллион долларов: чиновника одесского ТЦК разоблачили на 'схеме' с военнообязанными – ДБР

Работники ДБР разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, организовавшего масштабную схему заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Начальник отдела ТЦК начал незаконно вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Эта противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года.

За это время чиновник "откорректировал" в базе данные о 138 военнообязанных, фиктивно признав их непригодными для военной службы.

Эта услуга обходилась уклонистам от 4,5 до 7 тысяч долларов и позволила чиновнику заработать не менее миллиона долларов США.

В настоящее время ДБР идентифицировало всех лиц, воспользовавшихся этой схемой. Часть из них успела уехать за границу. Во время совместных действий ДБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины, были доставлены в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

Чиновник был уведомлен о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (согласно ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о применении меры пресечения и его отстранении от должности.

Согласно санкции этой статьи, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. На данный момент устанавливается полный список лиц, имеющих отношение к данной схеме.

По месту работы и проживания фигуранта и участников схемы было проведено 14 обысков. Процессуальные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в одном из районных ТЦК в Закарпатской области 23 мая скончался военнообязанный мужчина. Перед тем военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!