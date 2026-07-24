Заранее предвидел риски: советник Зеленского не пошел на мероприятие, по которому нанесла удар Россия

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что не пошел на выставку вооружений в Киевской области, по которой был нанесен ракетный удар. Он заявил, что не посещает такие мероприятия из-за факторов риска.

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Об этом он написал в Facebook. По его словам, он считал проведение мероприятия рискованным.

"Я там не был и не планировал быть на этом полигоне... Таких разнообразных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду", – написал Бескрестнов.

Среди факторов риска он назвал отсутствие укрытия, анонс мероприятия в интернете, большое количество участников, нахождение полигона в зоне досягаемости баллистических ракет, а также заблаговременное обнародование места проведения.

Кроме того, Бескрестнов пояснил, что не планировал туда ехать.

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"Когда я решаю куда-то поехать, я принимаю решение самостоятельно, учитывая различные факторы. Для каждого это решение будет разным и личным. Когда-то я решил не ехать в Чернигов на выставку, а многие специалисты по безопасности из СБУ решили, что ехать можно. У каждого была своя точка зрения на это решение", – пишет он.

Ракетный удар 24 июля

В пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Сообщение о ракетном ударе по месту, где находились представители украинской оборонной промышленности, подтвердили в Украинском совете оружейников. Там подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места происшествия, геолокации, информации о пострадавших, компании и других деталей, которые могут нанести вред людям, работе Сил обороны или следствию", – сообщили в пресс-службе.

Также в Раде добавили, что не были организаторами мероприятия, однако находятся на связи с коллегами и оказывают необходимую поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 5 ракет и 180 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 164 вражеские цели.

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