Россия нанесла удар по Украине двумя ракетами и более чем 90 дронами, силы ПВО сбили 81 цель: последствия в областях. Фото

В ночь на 20 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал две ракеты Х-59/69 и 94 дрона различных типов.

Видео дня

Силы противовоздушной обороны уничтожили 81 вражескую цель, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Российская атака в ночь на 20 июля

По данным Воздушных сил, в ночь на 20 июля российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из временно оккупированного Крыма и 94 БПЛА – ударными типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", а также баражующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Их враг запускал с направлений российских Курска, Миллерово, Орла и из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По состоянию на 08:00, по данным ВВС ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Главные истории дня

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.

Последствия атаки 20 июля

Полтавская область

Утром вражеский БПЛА упал на территории одного из частных предприятий промышленного комплекса. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

Одесская область

Утром войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В областном центре пострадала инфраструктура. Работают соответствующие службы.

Черниговская область

В регионе в результате атак вражеских дронов возникли пожары на территории предприятий в Корюковском районе и возгорание пиломатериалов в Черниговском районе.

Пожарные ГСЧС ликвидировали все пожары. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частный дом и автомобили.

Поврежденный автомобиль также зафиксирован в Грушевской громаде, что в Криворожском районе.

В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля Россия совершила массированную ракетную атаку на Одесскую область.

Оккупанты поразили гражданское судно под флагом Гвинеи-Бисау, среди членов экипажа есть погибшие, судьба пяти моряков остается неизвестной.

В тот же день РФ атаковала КАБами Запорожье. Зафиксированы значительные разрушения, двое человек погибли, много раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!