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Россия нанесла удар по Украине двумя ракетами и более чем 90 дронами, силы ПВО сбили 81 цель: последствия в областях. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,7 т.
Украинская ПВО
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В ночь на 20 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал две ракеты Х-59/69 и 94 дрона различных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 81 вражескую цель, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Российская атака в ночь на 20 июля

По данным Воздушных сил, в ночь на 20 июля российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из временно оккупированного Крыма и 94 БПЛА – ударными типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", а также баражующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Их враг запускал с направлений российских Курска, Миллерово, Орла и из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По состоянию на 08:00, по данным ВВС ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.

Результаты работы сил ПВО в ночь на 20 июля

Последствия атаки 20 июля

Полтавская область

Утром вражеский БПЛА упал на территории одного из частных предприятий промышленного комплекса. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

Одесская область

Утром войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В областном центре пострадала инфраструктура. Работают соответствующие службы.

Черниговская область

В регионе в результате атак вражеских дронов возникли пожары на территории предприятий в Корюковском районе и возгорание пиломатериалов в Черниговском районе.

Последствия российских ударов в Черниговской области
Последствия российских ударов в Черниговской области
Последствия российских ударов в Черниговской области
Последствия российских ударов в Черниговской области
Последствия российских ударов в Черниговской области

Пожарные ГСЧС ликвидировали все пожары. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частный дом и автомобили.

Поврежденный автомобиль также зафиксирован в Грушевской громаде, что в Криворожском районе.

В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля Россия совершила массированную ракетную атаку на Одесскую область.

Оккупанты поразили гражданское судно под флагом Гвинеи-Бисау, среди членов экипажа есть погибшие, судьба пяти моряков остается неизвестной.

В тот же день РФ атаковала КАБами Запорожье. Зафиксированы значительные разрушения, двое человек погибли, много раненых.

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