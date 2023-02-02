''Зарево стояло над всей деревней, у оккупантов большие потери'': всплыли новые детали ''бавовны'' под Мелитополем

Артиллерия ВСУ 1 февраля устроила горячую ночь российским оккупантам по Мелитополем. Сильный прилет пришелся по территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка – там находились казармы и большая база оккупантов, где они хранили свою технику и боеприпасы.

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Предположительно, в результате "бавовны" захватчики понесли большие потери. Об этом пишет Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

"Инсайдерские военные каналы, как украинские, так и самих оккупантов, сообщают, что удар ВСУ был очень удачным и россияне понесли серьезные потери в технике и живой силе", – говорится в посте.

Отмечается, что один сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном Мелитополе около 19:31 по среды. Сразу после него серия "бавовны" произошла где-то далеко за пределами города. Очевидцы подчеркивают, что это могли быть как прилеты, так и пуски вражеской ПВО.

"Их уже слышали далеко не все мелитопольцы, но жители пригорода сообщают, что у них от взрывных волн тряслись дома и открывались окна. На утро 2 февраля подтвердилась информация о сильном прилете по территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка. Точные цифры потерь, нанесенных врагу, пока неизвестны", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали удар по базе врага в Новобогдановке. Тем не менее, ракетную атаку подтверждают местные жители, которые пишут обстоятельства происшествия в соцсетях и на почту редакции "РИА-Мелитополь".

Так, новобогдановцы сообщили о не менее семи прилетах по логову оккупантов на нефтебазе.

"Зарево стояло над всем селом, было светло как днем. У знакомых, что живут неподалеку от нефтебазы, повыбивало окна", "Там стояла ПВО российская. Уже не стоит", "Нефтебаза была нерабочая. На территории были ор*и и их техника. Прилет был такой, что у соседних домов окна вынесло. Всю ночь с базы трупы и раненных ор*и вывозили", – описали "бавовну" свидетели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что мощные взрывы прогремели в самом центре временно оккупированного города Запорожской области. Тогда отмечалось, что "подарки" от ВСУ прилетели на одну из баз врага, расположенной на территории Мелитопольского моторного завода.

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