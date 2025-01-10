Защищал свободу и независимость Украины: на войне погиб доброволец из Латвии

В боях за Украину погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов. Он воевал в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины, свое последнее сражение он принял 25 декабря прошлого года в районе Новоегоровки Луганской области.

Видео дня

Об этом сообщило издание Ddelfi.lv, ссылаясь на информацию министерства обороны Латвии и родных погибшего. Герою улегся в возрасте 41 года.

Эдгар Платонов родился в 1983 году в Риге, вырос в волости Саласа Екабпилского края.

"Он погиб в возрасте 41 года при исполнении своих обязанностей в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, защищая свободу Украины, тем самым защищая и свободу всей Европы и Латвии", – говорится в официальном сообщении минобороны Латвии.

Родственники Эдгара рассказали, что он был старшим сыном в семье, добрым, искренним и всегда положительно настроенным. Он никогда не терял веры в себя и свои принципы.

"Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда все делал от всей души и с убежденностью. Эдгарс не боялся отстаивать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильное. Его мужество, самоотверженность и желание помогать другим оставаться незабываемым следом в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и болезненно. учимся принимать случившееся. Эдгар всегда будет с нами – жив в наших воспоминаниях и в нашей любви, которая никогда не угаснет", – заявила семья погибшего добровольца.

На гибель Платонова отреагировал президент Латвии Эдгардс Ринкевичс. Он выразил соболезнования семье погибшего и его собратьям.

"Еще один наш добровольный солдат погиб, защищая свободу и независимость Украины. Глубокие соболезнования родным и боевым товарищам Эдгара Платонова! Вечная память герою!" – написал Ринкевич в соцсетях.

В минобороны также сообщили, что Платонов не служил в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии и вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. Латвийским профессиональным военнослужащим и земессаргам, имеющим действующий контракт на службу в вооруженных силах Латвии, не разрешается участвовать в вооруженных конфликтах другой страны. Однако латвийское законодательство позволяет своим гражданам воевать в рядах ВСУ на добровольной основе, и сегодня многие латвийцы защищают Украину с оружием в руках.

Это уже не первый латвийский доброволец, погибший в Украине с февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года на войне в Украине родился 28-летний гражданин Латвии Виталийс Смирновс. Он погиб в результате удара российского дрона в районе города Лиман Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!