На Донетчине погиб доброволец из Латвии, который воевал за Украину

На войне против российских оккупантов погиб доброволец из Латвии. Его жизнь оборвалась недалеко от города Лиман Донецкой области во время атаки дрона войск РФ.

Об этом сообщает латвийское издание LSM.lv. Имя и позывной воина на данный момент не раскрываются. Украинские и латвийские власти пока не комментировали эту информацию, но смерть добровольца подтвердили несколько его побратимов.

Также сведения о его гибели подтвердил бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш.

"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и он был похоронен согласно военному регламенту", – отметил он.

Предполагается, что латвиец мог погибнуть во время той же атаки, которая в субботу унесла жизнь добровольца из Эстонии Танеля Криггуля с позывным "Стингер". Оба воина воевали в составе Интернационального легиона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине оборвалась жизнь еще одного грузинского добровольца – в боях с российскими захватчиками погиб Закро Шубитидзе. Он был лидером 4-й группы "Грузинского легиона".

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