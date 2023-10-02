В Донецкой области погиб доброволец из Эстонии с позывным 'Стингер', воевавший за Украину

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии с позывным "Стингером". Танель Криггуль, защищавший нашу Родину, воевал в Украинском международном легионе.

Об этом сообщает издание Postimees. Смерть Криггуля подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.

Еще один эстонский солдат погиб вблизи города Лиман Донецкой области.

"Небольшой частный дом, где Криггуль жил со своим сослуживцем, был поражен российским военным беспилотником в субботу вечером", – говорится в сообщении.

Напомним, на войне в Украине оборвалась жизнь еще одного грузинского добровольца – в боях с российскими захватчиками погиб Закро Шубитидзе. Он являлся лидером 4-й группы "Грузинского легиона".

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Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание на окраине Клещиевки близ Бахмута Донецкой области, погиб боец 5 ОШБр Владислав Ткаченко с позывным "Капа". Военный получил смертельное ранение, спасая побратима.

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