Защищал Украину с 2014 года: в Черниговской области провели в последний путь Героя Сергея Кияницу. Фото

В Носовке Черниговской области накануне Пасхи простились с погибшим украинским защитником, Героем Сергеем Кияницей. Воина провели в последний путь большим коридором уважения. Похоронили бойца на кладбище в Носовке, на ул Кармелюка.

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Еще 8 апреля Сергей сделал последний звонок своей маме. 24 числа он должен был праздновать свой день рождения. Однако раньше печальное известие о гибели Героя принес Носовский горсовет.

"Повсюду, где горячее, он шел, потому что командование знало, что Сергей не подведет. Водитель, связист, танкист – эти специальности наш земляк овладел до автоматизма, но враг, к сожалению, уничтожает и профессионалов. Он всегда был на связи, очень кратко, без эмоций, уверенно и спокойно убеждал, что все под контролем", – рассказали о погибшем в горсовете.

Сергей Кияница родился (в 1979 году) и вырос в Носовке, учился во 2-й городской школе, профессиональное образование получал в училище железнодорожного транспорта, овладевая специальностью машиниста. Работал на железной дороге.

В 2014 году Сергея мобилизовали, он попал в АТО, был танкистом. Известно, что его танк был последним покидающим Луганский аэропорт.

Через некоторое время вернувшись к гражданской жизни, Сергей работал на железной дороге. Но в 2020 году мужчина подписал контракт и стал на службу в ряды ВСУ.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года Сергей встретил в Сумской области. Затем воевал на Харьковщине. Овладел такими специальностями как водитель, связист, танкист.

Погиб Герой 13 апреля 2025 года.

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