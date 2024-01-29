Защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения: на фронте погиб Юрий Лебедев. Фото

На фроне погиб еще один украинец Юрий Лебедев. Он защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения.

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Печальное известие сообщил его собрат Сергей Пентюк на своей странице в Facebook. Без отца остался маленький ребенок.

"Юрко Лебедев, позывной Товарищ. Собрать с первого дня полномасштабки. Бесстрашный Воин. Интеллектуал. Сын и молодой отец. Навсегда в строю. Но, несмотря на потери, мы победим!" – написал военный.

На данный момент неизвестно, где служил военный и на каком направлении он погиб. Информация о его захоронении также не разглашается.

Ранее стало известно, что война унесла жизни талантливого украинца, вставшего на защиту государства в рядах Вооруженных Сил. На фронте погиб актер Ровенского областного музыкально драматичного театра Владимир Фединчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Егор Колодезев. Защитник Украины отдал самое дорогое – жизнь, 23 января вблизи Авдеевки.

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