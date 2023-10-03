'Защита от обстрелов, восстановление домов и гуманитарное разминирование': Зеленский провел рабочий день Харьковской области. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 октября, провел рабочий день Харьковской области. Он посетил позиции украинских защитников и встретился с руководством области, чтобы обсудить защиту региона от российских оккупантов накануне зимы.

Об этом глава государства заявил во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

"Сегодня – в Харьковской области. Купянское и Лиманское направления, затем город Харьков. Наши воины, боевые бригады, командующие", – сказал Зеленский.

Он отметил, что посетил вместе с командой расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, а также 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Глава государства также имел возможность пообщаться с воинами и других наших бригад, с комбатами. Были обсуждены конкретные потребности подразделений в контексте оружия и обеспечения, а также комплектование бригад.

Видео дня

"Есть вещи, которые должны быть сделаны, в частности, чтобы у наших бригад было больше мотивации, больше боевых возможностей", – добавил президент.

Зеленский отметил, что также имел честь наградить особо отличившихся воинов – солдат, сержантов, офицеров.

"Разные подразделения, разный боевой путь, но все равно сильные украинцы! Горжусь всеми! Чрезвычайно приятно было наградить наших боевых медиков. Спасибо всем за защиту Украины, за уверенность в Украине! Спасибо за ваши шевроны и коины – буду беречь", – подчеркнул он.

Кроме того, президент провел сегодня и отдельные продолжительные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и области. Были обсуждены многие вопросы, которые важны для региона - особенно перед зимой и учитывая постоянный российский террор против Харькова, против области и попытки оккупанта усилить штурмы наших позиций.

Глава государства заслушал доклад Командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Сырского, а также обстоятельные доклады по защите Харьковского региона руководителей областной Службы безопасности Украины, Национальной полиции.

Обсудил он и с должностными лицами, среди которых глава области, и глава города, министр энергетики, глава "Укрэнерго", глава "Нафтогаза" и другие, защита от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защита энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование.

"Чрезвычайно важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы. На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и относительно восстановления, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все нужно выполнить, по некоторым вещам – значительно ускориться", – отметил Зеленский.

Он добавил, что завтра ожидает подробного отчета по проектам восстановления от чиновников и военных.

"И на этих неделях мы будем очень активно работать с партнерами, чтобы оружия и снарядов, в частности ПВО – это главное – у наших воинов было больше. Спасибо всем, кто помогает Украине! Слава всем, кто защищает наше государство и людей", – резюмировал Зеленский. .

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады ВСУ на Купянско-Лиманском направлении фронта. Глава государства обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды с комбригами и комбатами.

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