'Украинская победа непременно будет': Зеленский посетил бригады ВСУ, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады ВСУ на Купянско-Лиманском направлении фронта. Глава государства обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды с комбригами и комбатами.

Соответствующее видео появилось у Telegram украинского лидера. На указанном участке фронта находятся 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу!" – написал президент.

Напомним, накануне президент рассказал, что в сентябре Россия выпустила по Украине 246 ракет, 746 дронов и 1159 управляемых авиабомб. Абсолютное большинство из них было нацелено на гражданские объекты.

Глава государства поблагодарил партнеров за каждую предоставленную единицу ПВО. Ведь именно благодаря этому удалось спасти десятки тысяч жизней людей и сотни инфраструктурных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 октября Зеленский подписал законопроект № 9638, касающийся зарплат пленных военных. Им предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможности выплаты их семьям.

– Зеленский провел встречу с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем. Президент отметил важность ускорения предоставления нашей стране международной военной помощи.

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