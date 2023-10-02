'Абсолютное большинство – против гражданских объектов': Зеленский сказал, сколько ракет, дронов и управляемых авиабомб выпустила Россия по Украине в сентябре

Страна-агрессор Россия продолжает совершать преступления против украинского народа. В сентябре она выпустила по нашей стране 246 ракет, 746 дронов и 1159 управляемых авиабомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, абсолютное большинство из них было нацелено на гражданские объекты.

"Мы защищаем наших людей и экономику от российских террористических ударов. Только за сентябрь Россия применила против Украины 246 ракет разных типов, 746 ударных дронов (в том числе 538 именно иранских дронов "Шахедов") и 1159 управляемых авиабомб. Абсолютное большинство этих ударов – против гражданских , – сказал гарант.

По его словам, мишенями для РФ есть все – и обычные дома, и центральные площади городов, и школы, и элеваторы, и склады с зерном, и порты, и электростанции. Поэтому Зеленский поблагодарил партнеров за каждую предоставленную единицу ПВО. Ведь именно благодаря этому удалось спасти десятки тысяч жизней людей и сотни инфраструктурных объектов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине длится пятьсот восемьдесят шестые сутки российской войны. В течение нее на фронте произошло 22 боевых столкновения.

1 октября ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где изготовляли ракеты Х-59. Три из четырех беспилотников поразили точно цель, нарушив агрессору процесс по производству вооружения, которым он обстреливал Украину.

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