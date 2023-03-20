Защитник Украины сбил из автомата два вражеских дрона за 5 минут и раскрыл секрет удачной охоты. Видео

Теробороновец с Луганщины за 5 минут сбил два российских БПЛА. Оба дрона он обезвредил с помощью автомата.

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Воин с позывным "Бусинка" рассказал свой секрет точности. Видео с рассказом бойца показали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

На опубликованных кадрах молодой воин рассказывает, как попал из автомата в российский дрон, прилетевший к украинским позициям.

"К нам на позицию прилетел дрон. Он вокруг нашей позиции кружил минут 20. Решили по нему пострелять, я с "Дедом". Гонялись за ним долго. На него я потратил патронов 20. Он летал прямо по кругу у позиции. В конце концов я его сбил, попал прямо в корпус между двумя датчиками. Он упал без дыма, без ничего. Батарея целая осталась", – вспоминает воин.

Вдогонку за утраченной "птичкой", говорит 21-летний боец 111 отдельной бригады территориальной обороны, россияне запустили еще один беспилотник.

"Потом минут за 5 прилетает второй дрон. Искать первый. Я сначала думал, может, это наш. И тут "Дед" кричит: "Бусинка", он спускается, сейчас что-то бросать будет. Я ему попал в батарею, и он в воздухе загорелся. Падал красиво, с огоньком, с дымком... Первый за деревьями прятался и был на порядок выше. Второй, который прилетел искать первый, спустился чуть ниже. И мы как раз увидели на лужайке, где не было деревьев... Его было хорошо видно", – рассказал "Бусинка".

Воин также поделился своим секретом меткости в охоте на вражеские БПЛА. Главное, убежден он, чтобы оружие было пристреляно.

"Если они летают метров на 10 выше сосен, есть большая вероятность сбить. А если он летает кто знает где, по нему сложно попасть... Это зависит от того, как автомат пристрелян. Надо знать полет пули. И можно тогда четко попасть", – говорит воин.

Напомним, накануне стало известно, что за неделю, с 13 по 19 марта, украинские воины ликвидировали 5820 оккупантов. Также враг потерял почти 390 единиц вооружений и техники, в том числе 51 беспилотник.