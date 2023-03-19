5820 уничтоженных окупантов только за неделю: в Минобороны рассказали о потерях армии РФ

"Денацификация" и "демилитаризация" путинской армии в Украине продолжаются. Только за последнюю неделю безвозвратные потери России в живой силе достигли почти 6 тысяч военнослужащих.

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Украинские воины уничтожили около 390 единиц российского вооружения и техники. Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

По его словам, за последнюю неделю, с 13 по 19 марта, в Украине защитники ликвидировали 5820 российских захватчиков. Уничтожены также 387 единиц вооружения и техники армии РФ.

В частности, через неделю "демилитаризованы":

– 66 танков

– 84 боевых бронированных машины

– 81 артиллерийская система

– 14 РСЗО

– 9 установок ПВО

– 60 единиц автотехники

– 20 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БпЛА", - добавил Павлюк.

Напомним, всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 3 532 танка, 6 853 ББМ, 2 568 артсистем, 507 РСЗОВ, 268 средств ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 159 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5408 единиц автомобильной техники и 262 единицы спецтехники.

Ликвидировано также около 164 910 российских захватчиков. Такие данные к утру 19 марта обнародовали в Генштабе ВСУ.