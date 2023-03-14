Защитники Бахмута получили уже 55 мобильных укрытий от 'Стального фронта'

На прошлой неделе защитники, которые обороняют Украину на Донецком направлении, получили очередную партию защитных сооружений собственного производства, и теперь бойцов защищают уже 55 блиндажей из волнистой стали.

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Такие укрытия производит Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военнослужащим.

"Крепость Бахмут удерживается силой, мужеством и профессионализмом наших воинов. А мы поддерживаем защитников – не словами, а реальными действиями. На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили примерно 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Мобильные укрытия, производимые предприятиями Метинвест – это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке – на полтора метра под землю – выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. Метинвест передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирщине.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова.

Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.