Защитники неба сбили 17 из 20 'Шахедов', которыми ночью атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 мая уничтожены или в украинском небе 17 из 20 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Войска РФ атаковали ими юг нашей страны.

Есть попадание в Николаевской области. Об отражении очередного вражеского нападения сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что беспилотники враг запускал из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 17 ударных БПЛА на Одесщине", – говорится в сообщении.

По данным Николаевской ОВА, ночью в четверг в результате попадания "Шахеда" частично разрушено здание бывшего дома культуры в Первомайском. Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия устроила массированную атаку по Украине с использованием 76 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 20 ударных БПЛА и 33 ракеты разного типа.

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