Защитники неба обезвредили 125 дронов РФ: в результате вражеской атаки есть попадания в 10 локациях

В ночь на 16 июня украинская противовоздушная оборона обезвредила над рядом областей 125 российских беспилотников различных типов. В то же время зафиксированы попадания вражеских средств нападения в десяти, падения обломков – в восьми локациях.

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Атака продолжалась с 21:00 минувших суток, основным направлением удара агрессора была Донетчина. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что военные преступники атаковали украинские города 138 беспилотниками (ударными типа Shahed и имитационными) из районов российских городов Брянск, Курск, Орел, Шаталово.

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 понедельника украинской противовоздушной обороной обезврежено 125 "Шахедов" (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. Из них 84 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, а 41 – локально потерян/подавлен РЭБ.

Во время атаки в Киеве ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. Кроме этого, обломки сбитых вражеских БПЛА попадали на нескольких локациях. Тяжелые ранения получил парень.

В Обуховском районе Киевщины повреждены частный дом и хозяйственные постройки, пострадал мужчина.

По данным ОВА, в небе на Черкасщине защитники уничтожили 18 российских БПЛА. В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар. По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Одно из сел было частично обесточено.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня защитники неба сбили восемь ракет и обезвредили 159 дронов РФ. Агрессор применил значительно больше средств воздушного нападения, в результате атаки были попадания в Кременчуге.

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