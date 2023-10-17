Защитники отминусовали за сутки 800 оккупантов и 14 танков врага

Воины Сил обороны Украины в течение 16 октября ликвидировали на фронте 800 наемников российской оккупационной армии. Также сожгли 96 единиц вражеской военной техники и вооружения.

Потери живой силы ВС РФ за 600 дней полномасштабной войны составляют уже 289 430.. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Среди уничтоженного накануне российского железа оказалось 26 артиллерийских систем (всего 6936), 20 боевых бронированных машин (9405), 14 танков (4979).

Во время вражеских воздушных атак защитники сбили две крылатые ракеты (всех 1533 год) и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (5291 год).

В металлолом воины превратили 22 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 9293) и одну – спецтехники (982).

С начала вторжения захватчиков из РФ на украинской земле было уничтожено еще и 814 РСЗО и 547 средств ПВО, в небе – 318 самолетов и 317 вертолетов, на воде – 20 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, рота ударных БпАК "Ахиллес" в составе 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении сожгла российской военной техники на $1,8 млн. В частности, бойцы уничтожили вражеские САУ "Гвоздика" и "Нона-С", а также блиндажи с оккупантами.

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