Работала рота ударных БпАК 'Ахиллес': ВСУ уничтожили на Бахмутском направлении технику врага на $1,8 млн. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили на Бахмутском направлении технику российских оккупантов на $1,8 млн. Это удалось сделать роте ударных БпАК 92-й ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко "Ахиллес".

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

В частности, благодаря слаженной работе наших защитников были поражены САУ 2С1 "Гвоздика" и САУ 2С9 "Нона-С".

Кроме того, FPV-камикадзе метко попали в 4 блиндажа с личным составом российских захватчиков.

Отмечается, что совокупная стоимость уничтоженной техники врага составляет $1,8 млн.

Видео дня

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-8. Работу провели военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Кроме того, сообщалось, что на Таврическом направлении ВСУ сбили самолет Су-25 и уничтожили БМПТ "Терминатор" и ТОС "Сонцепек". Об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.