Защитники Украины на фронте получат 2 тысячи дронов от Фонда Порошенко

2 тысячи FPV дронов, а также строительная техника, передвижные ремонтные мастерские и другое снаряжение, купленное Фондом Порошенко, отправляются в боевые бригады на восточный фронт.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

С начала года это уже четвертая крупная партия дронов-камикадзе, которые сейчас, в условиях дефицита артиллерийских снарядов, спасают украинских солдат. Дроны оснащены платами инициации – показывает Петр Порошенко, часть из них уже со взрывчаткой. А это значит, что прямо завтра они начнут работать на передовой. Общая стоимость этой партии техники – 48 млн грн.

Сегодня очень важный, но и очень сложный день. Сегодня Верховная Рада наконец проголосовала закон о мобилизации. Он, к сожалению, не учитывал огромное количество требований. Первая – это защитить Украину, и вторая – это защитить солдата. Странным образом из закона исчезли и четкий, определенный срок увольнения, и требования по ротации, и четкие позиции, что силовики и госслужащие также должны быть на фронте. И четкие позиции, увеличивающие мотивацию, в том числе и материальные выплаты для солдат", – отметил Порошенко.

"Наша борьба привела к тому, что только крайняя позиция была учтена путем обязательств правительства сделать это в кратчайшие сроки. Но нам с вами делать свое дело. И сегодня ночью мы выезжаем на Восток. Сейчас здесь перед вами 4 ПАРМа, два стирально – душевых комплексы. И две тысячи дронов", – говорит Порошенко.

"Это и Мольфары и Пегасы. Они идут с платой инициации, часть из них идет со взрывчаткой, и уже завтра они будут иметь боевое применение. И дополнительно 6 тракторов, бульдозеров, экскаваторов – это наш вклад в строительство фортификационных сооружений. Потому что воевать надо и экскаваторами. Не могут солдаты, готовящие линию обороны, делать это саперными лопатками", – отмечает пятый президент.

Как известно, на днях Порошенко передал шесть экскаваторов для военных строителей Сумской области – они строят защитные сооружения вдоль границы с государством-агрессором.

"Я хочу подчеркнуть, что я верю в победу. Я делаю все, чтобы защитить украинского воина. И мы победим", – убежден Порошенко.