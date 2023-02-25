Защитники Украины отминусовали 650 окупантов и десятки техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 650 российских окупантов. Благодаря этому общая численность потерь армии России за год полномасштабной войны в Украине достигла 147470 человек.

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Об этом утром 25 февраля сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Согласно приведенным данным, также защитники Украины превратили в металлолом десятки единиц техники россиян.

В частности, речь идет о 12 танках (3375), 9 боевых бронированных машинах (6609) и 10 артиллерийских системах (2373). Также больше не нанесут вреда украинскому народу 1 российская РСЗО (475), один вертолет (288), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (2035), 11 единиц автомобильной техники (5235) и 1 – специальной (230).

Кроме того, за период с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023 года армия оккупанта потеряла:

– 247 средств ПВО;

– 299 самолетов;

– 873 крылатые ракеты;

– 18 кораблей.

Напомним: накануне российские СМИ опубликовали материал, в котором указали, что за год широкомасштабной войны, которую ведет Россия в Украине, количество ликвидированных российских оккупантов превысило официальные потери Советского Союза за 9 лет войны в Афганистане.

Они привели значительно заниженную цифру в 15 136 ликвидированных российских окупантов на фронтах в Украине, которые были подтверждены на основе открытых данных. Еще 1043 россиянина украинские защитники ликвидировали, по данным издания, за последние 12 дней.

Но даже это значительно заниженное количество погибших русских солдат отражает плачевные результаты вторжения для российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в годовщину войны в Украине наше издание напомнило самые яркие военные успехи украинской армии за первый год войны в хронологическом порядке. ВСУ, продемонстрировав незаурядную устойчивость, мотивированность и изобретательность, отправили по всему известному адресу российский военный корабль "Москва", а вслед за ним Крымский мост и много другой российской гордости;

– снайперы Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали очередную партию оккупантов на одном из самых горячих направлений на востоке. Попавшие в прицел украинских снайперов оккупанты отправились на концерт Кобзона.

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