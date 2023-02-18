Защитники Украины отминусовали 1010 окупантов за сутки и превратили в металлолом десятки техники – Генштаб

За прошедшие сутки защитники Украины "денацифицировали" 1010 военных оккупационной армии России. Так, общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны в Украине составило 142 270 человек.

Видео дня

Об этом утром 18 февраля сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также бойцам Сил обороны удалось уничтожить накануне десятки единиц бронированной и автомобильной техники оккупантов.

В частности, россияне потеряли 4 танка (загалом 3303 від початку повномасштабної війни), 13 боевых бронированных машин (6533) и 4 артиллерийских системы (2326). Также украинские бойцы сожгли за последние сутки 2 РСЗВ россиян (469), 2 средства ПВО (243) и 3 БПЛА оперативно-тактического уровня (2016). Кроме того были уничтожены 9 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.

Общие потери другой российской техники за период с 24 февраля 2022 года по 18 февраля 2023 года составили:

– самолетов – 298 единиц;

– вертолетов – 287 единиц;

– крилатых ракет ‒ 871 единиц;

– кораблей и катеров ‒ 18.

Напомним, разведка Великобритании считает, что потери кадровой армии РФ и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных. Из них убитыми – около 40-60 тысяч.

В ведомстве также отметили, что уровень потерь страны-агрессора значительно увеличился с сентября 2022 года, когда в РФ приступили к "частичной мобилизации". Британские разведчики считают, что больше всего ликвидированных захватчиков на счету украинской артиллерии.

Со своей стороны, в Пентагоне сообщили, что на каждые 90 метров продвижение не менее 2000 захватчиков погибают и получают ранения. Кроме того, в их рядах наблюдается сильная деморализация.

В начале февраля 2023 года разведка НАТО информировала, что с момента вторжения в Украину государство-террорист Россия могла потерять до 200 тыс. человек убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– согласно инфографике организации WarSpotting, за последние 14 дней оккупанты могли потерять 71 единицу техники в районе Угледара на Донбассе. По данным портала, 33 танка потеряли оккупанты за последние 14 дней – 28 единиц техники они бросили, еще 5 были уничтожены. Один танк армии России был захвачен и еще один поврежден;

– как сообщил бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете Джон Гербст, с американской помощью Украине удалось уничтожить от 30% до 50% военного потенциала России. При этом 50 млрд долларов в год, которые Вашингтон выделяет Украине, составляют всего 6% оборонного бюджета США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!