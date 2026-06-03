'Зашли без стука': 'Мадьяр' потроллил россиян надписью на БПЛА на фоне атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Фото

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди обнародовал фото беспилотника с ироничной надписью о Санкт-Петербурге после очередной атаки на российскую топливную инфраструктуру. Целью стал нефтяной терминал в городе, который стал юбилейным.

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Сейчас это двадцатый объект такого типа, который был поражен украинскими дронами за последние 33 суток. Об этом Роберт Бровди сообщил в Telegram.

На опубликованном фото видно ударный беспилотник с надписью: "Шо вы тетя мнете тити берите ведра и тушите Питер". Сам Мадьяр прокомментировал атаку так: "Зашли без стука, под покровом белых ночей. Прикрой окно, бздюхает в Европу".

Санкт-Петербург это город, где формировалось мировоззрение российского диктатора Владимира Путина, Мадяр в свою очередь связал атаку с проведением Петербургского международного экономического форума.

Удар по нефтяному терминалу стал результатом совместной работы украинских сил глубинного поражения. К операции были привлечены Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Атакованный объект стал двадцатой нефтяной целью на территории России, пораженной в течение периода с 1 мая по 3 июня. Мадьяр также опубликовал ссылку на онлайн-ресурс СБС, где ведется подсчет результатов боевой работы украинских беспилотных подразделений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых результатах "дальнобойных санкций" Сил обороны на объекты в глубине РФ. Он подтвердил поражение Петербургского нефтяного терминала в 1100 км и поражение военных целей на базе российского флота в Кронштадте.

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