Застали врасплох: Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК 'Бук-М2'. Видео

Российские оккупационные войска продолжают терять на фронте в Украине свою дорогостоющую технику. На этот раз стало известно об уничтожении на передовой очередного российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М2".

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Поражение техники произошло на одном из южных направлений. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сил обороны юга в среду, 23 октября.

Военные также показали видео уничтожения ЗРК "Бук-М2" войск страны-агрессора. Аэроразведчики заметили технику в поле и произвели точный удар. В сети пишут, что поражение могло произойти с с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Силами обороны юга Украины уничтожен вражеский ЗРК "Бук-М2". Приближаем Победу каждый день!" – сказано в сообщении.

Отметим, что ЗРК "Бук-М2" предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов, т.е. используется как ПВО, а также может являться модулем тактической ПРО. Его стоимость составляет около $300 млн.

СМИ пишут, что ориентировочное количество такой техники у россиян – около сотни. ЗРК стоит только на вооружении четырех зенитных ракетных бригад.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" обнаружили зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" на Донбассе – захватчики расположили во временно оккупированном Волновахском районе Донецкой области якобы для "охоты" на украинские F-16.

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