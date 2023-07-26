Заставили замолчать: в России подавили инакомыслие после мятежа Пригожина – CNN

В июне, когда произошел мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российское правительство подавило инакомыслие. Тогда было задержано до семи человек после бунта "вагнеровцев".

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Об этом сообщает CNN. Пригожин столкнулся с проблемой "денежных потоков", влияющей на его способность удерживать своих боевиков на работе.

"Мы получили сообщение о задержании до семи человек... Мы видим, что каждый, кто активно выражает свое мнение, либо отстраняется с должности, либо попадает в тюрьму", – заявили официальные лица во время брифинга в среду.

Официальные представители заявляют, что мятеж не оказывает никакого влияния на обстановку на фронте в Украине. Тем не менее, они признают, что возможность снижения должности или ареста может стимулировать многих критиков Путина и российского правительства воздерживаться от своих высказываний.

"Что это сделало, так это то, что каждый, кто думает о том, чтобы эффективно выражать свое мнение, сейчас не высовывается и просто продолжает работать", – сказали чиновники.

На брифинге также была озвучена информация о том, что Евгений Пригожин столкнулся с проблемой "денежных потоков", которая оказывает влияние на его способность удерживать своих боевиков на службе.

"(Пригожин - ред.), как и раньше, кажется, активным, но, похоже, существует элемент вывода финансовых активов, как внутри России, так и за ее пределами, чтобы попытаться собрать средства. Похоже, что сейчас у него действительно есть проблемы с денежными потоками, что, по-видимому, влияет на его способность продолжать нанимать наемников", – сказали чиновники.

При этом они добавили, что все до сих пор пытаются выяснить, что именно Пригожин делает в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на мятеж Пригожина только через полторы недели. Он заявил, что намерения главаря "вагнеровцев" провалились якобы из-за верности личного состава ВС РФ присяге и воинской обязанности. После этого министр нарвался на критику россиян.

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